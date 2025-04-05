Угода про корисні копалини — в Україні кількох посадовців перевірили на поліграфі через витік інформації

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України (СБУ) розслідувати витік деталей угоди про корисні копалини. Чиновників перевіряють на поліграфі.

Про це Financial Times повідомили урядові чиновники.

Реклама

Читайте також:

СБУ перевіряє чиновників

Розслідування почалося після того, як 26 березня народний депутат Ярослав Железняк опублікував деталі проєкту угоди, заявивши, що отримав її копію. Наступного дня Financial Times також оприлюднила зміст документа.

На брифінгу 28 березня Зеленський заявив, що вважає "дивним" витік американського документа.

"Для мене цікаво: я ще не читав, а депутати вже все знають, що буде в угоді. Це дивно. Цікаво, хто цю інформацію їм передає. Оце дуже цікаво. Хотілося б знати для себе", — сказав він.

Українські чиновники підтвердили, що поліграфи були застосовані до співробітників кількох міністерств, але не надали подробиць і не вказали кількість опитаних.

В Офісі Президента України від коментарів відмовилися. У СБУ лише заявили, що діють у межах закону для захисту національної безпеки, і деякі аспекти їхньої діяльності є конфіденційними.

Попри те, що достовірність поліграфів часто ставиться під сумнів, українські правоохоронні органи регулярно їх використовують, зокрема у кримінальних справах або при відборі іноземців до лав ЗСУ.

Раніше народна депутатка Олександра Устінова заявила, що угода між США та Україною щодо видобутку корисних матеріалів остаточно не прийнята. Вона буде мінятись і переписуватись.

А міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що очікує на українську команду у Вашингтоні для підписання угоди про корисні копалини.