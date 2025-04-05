Соглашение о полезных ископаемых - в Украине нескольких чиновников проверили на полиграфе из-за утечки информации

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины (СБУ) расследовать утечку деталей соглашения о полезных ископаемых. Чиновников проверяют на полиграфе.

Об этом Financial Times сообщили правительственные чиновники.

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Расследование началось после того, как 26 марта народный депутат Ярослав Железняк опубликовал детали проекта соглашения, заявив, что получил его копию. На следующий день Financial Times также обнародовала содержание документа.

На брифинге 28 марта Зеленский заявил, что считает "странной" утечку американского документа.

"Для меня интересно: я еще не читал, а депутаты уже все знают, что будет в соглашении. Это странно. Интересно, кто эту информацию им передает. Вот это очень интересно. Хотелось бы знать для себя", — сказал он.

Украинские чиновники подтвердили, что полиграфы были применены к сотрудникам нескольких министерств, но не предоставили подробностей и не указали количество опрошенных.

В Офисе Президента Украины от комментариев отказались. В СБУ лишь заявили, что действуют в рамках закона для защиты национальной безопасности, и некоторые аспекты их деятельности являются конфиденциальными.

Несмотря на то, что достоверность полиграфов часто ставится под сомнение, украинские правоохранительные органы регулярно их используют, в частности в уголовных делах или при отборе иностранцев в ряды ВСУ.

Ранее народный депутат Александра Устинова заявила, что соглашение между США и Украиной по добыче полезных материалов окончательно не принято. Оно будет меняться и переписываться.

А министр финансов США Скотт Бессент заявил, что ожидает украинскую команду в Вашингтоне для подписания соглашения о полезных ископаемых.