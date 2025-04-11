Угода про копалини між США та Україною — стало відомо, коли відбудуться технічні консультації

Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції Ольга Стефанішина. Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

У п'ятницю, 11 квітня, Україна та США розпочнуть технічні консультації щодо угоди про копалини. Переговорні команди зустрінуться у Вашингтоні.

Про це під час виступу перед журналістами у Брюсселі повідомила віцепремʼєр-міністерка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

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Стефанішина зазначила, що розкривати всі подробиці поки що не може, однак ця угода не суперечитиме умовам співпраці України з ЄС.

"Нічого в угоді не може підірвати зобов'язання України, включно із фінансовими в рамках програми Європа — Україна, макрофінансової допомоги та співпраці із МВФ. Це не підлягає жодним переговорам, тож відповідні корективи мають бути внесені до формату угоди пізніше", — наголосила віцепремʼєр-міністерка.

Нагадаємо представника України вирушили до США задля перемовин щодо угоди про копалини. Делегацію очолила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Раніше Стефанішина пояснювала, що угода

із США щодо копалин не передбачає передання прав на користування надрами. Про будь-які права власності не йдеться.