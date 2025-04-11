Соглашение об ископаемых между США и Украиной — стало известно, когда состоятся технические консультации

Соглашение с США об ископаемых — когда начнутся техконсультации
В пятницу, 11 апреля, Украина и США начнут технические консультации по соглашению об ископаемых. Переговорные команды встретятся в Вашингтоне.
Об этом во время выступления перед журналистами в Брюсселе сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Ольга Стефанишина.
Технические консультации по соглашению об ископаемых
Стефанишина отметила, что раскрывать все подробности пока не может, однако это соглашение не будет противоречить условиям сотрудничества Украины с ЕС.
"Ничего в соглашении не может подорвать обязательства Украины, включая финансовые в рамках программы Европа — Украина, макрофинансовой помощи и сотрудничества с МВФ. Это не подлежит никаким переговорам, поэтому соответствующие коррективы должны быть внесены в формат соглашения позже", — отметила вице-премьер-министр.
Напомним, представители Украины отправились в США для переговоров по соглашению об ископаемых. Делегацию возглавила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Ранее Стефанишина объясняла, что соглашение
с США по ископаемым не предусматривает передачу прав на пользование недрами. О каких-либо правах собственности речь не идет.
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