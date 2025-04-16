Угода про копалини зі США — на якому етапі підписання документа

Є прогрес — на якому етапі підписання угоди про копалини зі США
Наразі є суттєвий прогрес щодо підписання угоди України та США про корисні копалини. Багато питань вже пропрацьовані і сторони хочуть зафіксувати це у відповідному меморандумі.
Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook в середу, 16 квітня.
На якому етапі угода зі США про копалини
"Позитивний новий крок зі США щодо угоди про економічне партнерство та створення фонду інвестицій у відбудову України. Наші технічні команди дуже ґрунтовно попрацювали разом над угодою — є суттєвий прогрес, юристи зробили правильні акценти у драфті угоди, дякую перемовникам в обох командах", — розповіла Свириденко.
За її словами, зараз сторони домовились, аби зафіксувати весь позитив у відповідному меморандумі про наміри і вже найближчим часом формалізацію угоди буде завершено. Міністерка додала, що команди ще працюють над конкретними пунктами в угоді, але багато вже пропрацьовано, і рівень угоди "має бути достатньо високим".
Зазначається, що ця угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді, надаватиме можливість інвестицій й розвитку в Україні, а також забезпечить умови для відчутного економічного зростання й України, і США.
Нагадаємо, 11 квітня між Україною та США розпочалися технічні консультації та переговори про угоду щодо корисних копалин.
Після цього Україна передала США пропозиції щодо угоди про надра.
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