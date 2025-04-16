Угода про копалини зі США — на якому етапі підписання документа

Міністерка економіки України Юлія Свириденко. Фото: Новини.LIVE

Наразі є суттєвий прогрес щодо підписання угоди України та США про корисні копалини. Багато питань вже пропрацьовані і сторони хочуть зафіксувати це у відповідному меморандумі.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook в середу, 16 квітня.

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"Позитивний новий крок зі США щодо угоди про економічне партнерство та створення фонду інвестицій у відбудову України. Наші технічні команди дуже ґрунтовно попрацювали разом над угодою — є суттєвий прогрес, юристи зробили правильні акценти у драфті угоди, дякую перемовникам в обох командах", — розповіла Свириденко.

За її словами, зараз сторони домовились, аби зафіксувати весь позитив у відповідному меморандумі про наміри і вже найближчим часом формалізацію угоди буде завершено. Міністерка додала, що команди ще працюють над конкретними пунктами в угоді, але багато вже пропрацьовано, і рівень угоди "має бути достатньо високим".

Зазначається, що ця угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді, надаватиме можливість інвестицій й розвитку в Україні, а також забезпечить умови для відчутного економічного зростання й України, і США.

Скриншот допису Юлії Свириденко

Нагадаємо, 11 квітня між Україною та США розпочалися технічні консультації та переговори про угоду щодо корисних копалин.

Після цього Україна передала США пропозиції щодо угоди про надра.