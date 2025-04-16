Соглашение об ископаемых с США — на каком этапе подписания документа

Министр экономики Украины Юлия Свириденко. Фото: Новини.LIVE

Сейчас есть существенный прогресс по подписанию соглашения Украины и США о полезных ископаемых. Многие вопросы уже проработаны и стороны хотят зафиксировать это в соответствующем меморандуме.

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко в Facebook в среду, 16 апреля.

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"Положительный новый шаг из США по соглашению об экономическом партнерстве и создании фонда инвестиций в восстановление Украины. Наши технические команды очень основательно поработали вместе над соглашением — есть существенный прогресс, юристы сделали правильные акценты в драфте соглашения, спасибо переговорщикам в обеих командах", — рассказала Свириденко.

По ее словам, сейчас стороны договорились, чтобы зафиксировать весь позитив в соответствующем меморандуме о намерениях и уже в ближайшее время формализация соглашения будет завершена. Министр добавила, что команды еще работают над конкретными пунктами в соглашении, но много уже проработано, и уровень соглашения "должен быть достаточно высоким".

Отмечается, что это соглашение будет подлежать ратификации в Верховной Раде, предоставлять возможность инвестиций и развития в Украине, а также обеспечит условия для ощутимого экономического роста и Украины, и США.

Скриншот сообщения Юлии Свириденко

Напомним, 11 апреля между Украиной и США начались технические консультации и переговоры о соглашении по полезным ископаемым.

После этого Украина передала США предложения по соглашению о недрах.