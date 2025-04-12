Швидких домовленостей в угоді про копалини очікувати не варто через складність взаємовідносин, вважає джерело Reuters

Видобуток корисних копалин. Ілюстративне фото: Reuters

Вже повідомлялось, напередодні представники США та України зустрілися, щоб обговорити пропозиції США з доступу до мінеральних багатств України. Проте шанси, що в цьому питанні буде досягнутий якийсь швидкий прорив — мінімальні.

Про це Reuters повідомило джерело, знайоме з перемовинами.

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В чому полягає основна проблема

Згідно з інформацією від джерела, такий висновок можна зробити враховуючи "антагоністичну" атмосферу зустрічі. Співбесідник агенції зазначив, що напруга у вашингтонських переговорах викликана останнім проєктом пропозиції адміністрації Трампа, який є більш розширеним, ніж початкова версія.

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"Переговорне середовище є дуже антагоністичним", — сказало джерело, вказуючи на "максималістичний" проєкт, поданий адміністрацією Трампа. Грубо кажучи, Трамп забажав значно більшого.

Джерело повідомило, що одна з "пасхалок", знайдених у документі, була вимогою США, щоб Міжнародна фінансова корпорація розвитку США взяла під контроль газопровід російського енергетичного гіганта "Газпром" через Україну до Європи.

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Раніше повідомлялось, що за заявою міністерки Юстиції Юлії Стефанішиної, угода

із США щодо копалин не передбачає передання прав на користування надрами. Про будь-які права власності не йдеться.

Також повідомлялось, що робота над угодою про рідкісноземельні ресурси зі США триває щоденно. Наразі українська сторона напрацьовує ще значний блок питань.

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