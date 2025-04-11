Голова комітету ВРУ з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко. Фото: Слово і діло

Робота над угодою про рідкісноземельні ресурси зі США триває щоденно. Наразі українська сторона напрацьовує ще значний блок питань.

Про це розповів голова комітету ВРУ з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у п'ятницю, 11 квітня.

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Як зазначив Бондаренко, Україна має знати, як співпрацювати з такими великими партнерами, як США та ЄС. Саме з цього приводу мають розробити величезний блок питань. За його словами, щоденно представники України працюють над угодою.

Бондаренко також додав, що в Україні поняття "критичних/стратегічних корисних копалин" запровадили лише наприкінці 2024 року. Він зазначив, що це має спростити роботу сторін.

"Угода — значно ширше, ніж те, що ми очікували попередньо. Спершу вона стосувалася лише корисних копалин, а зараз — багатьох питань діяльності, економічного розвитку й існування нашої країни", — повідомив голова комітету ВРУ.

Нагадаємо, вже сьогодні, 11 квітня, Україна та США розпочнуть технічні консультації щодо угоди про рідкісноземельні ресурси. Зустріч відбудеться у Вашингтоні.

Напередодні у Штати поїхала українська делегація, яка й буде говорити про деталі угоди. Очолює її міністр економіки України Юлія Свириденко.