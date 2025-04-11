Соглашение Украины и США о ресурсах — Бондаренко раскрыл детали

Председатель комитета ВРУ по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко. Фото: Слово і діло

Работа над соглашением о редкоземельных ресурсах с США продолжается ежедневно. Сейчас украинская сторона нарабатывает еще значительный блок вопросов.

Об этом рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в пятницу, 11 апреля.

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Как отметил Бондаренко, Украина должна знать, как сотрудничать с такими крупными партнерами, как США и ЕС. Именно по этому поводу должны разработать огромный блок вопросов. По его словам, ежедневно представители Украины работают над соглашением.

Бондаренко также добавил, что в Украине понятие "критических/стратегических полезных ископаемых" ввели только в конце 2024 года. Он отметил, что это должно упростить работу сторон.

"Соглашение — значительно шире, чем то, что мы ожидали предварительно. Сначала оно касалось только полезных ископаемых, а сейчас — многих вопросов деятельности, экономического развития и существования нашей страны", — сообщил председатель комитета ВРУ.

Напомним, уже сегодня, 11 апреля, Украина и США начнут технические консультации по соглашению о редкоземельных ресурсах. Встреча состоится в Вашингтоне.

Накануне в Штаты поехала украинская делегация, которая и будет говорить о деталях соглашения. Возглавляет ее министр экономики Украины Юлия Свириденко.