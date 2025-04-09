Яка вартість українських копалин — відповів економіст

Видобуток корисних копалин. Фото: : depositphotos.com

Економіст Олег Устенко прокоментував оцінки щодо вартості українських корисних копалин. За його словами, сума за рідкісноземельні мінерали може сягати до 3-5 трильйонів доларів.

Про це Устенко сказав в ефірі День.LIVE у середу, 9 квітня.

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Устенко пояснив, що необхідно витрати приблизно 1 мільйон доларів за квадратний кілометр, аби просканувати українські землі й дізнатись, які корисні копалини там є.

Економіст пояснив, що карти українських надр, за якими нині рахують трильйони, створювались у 50-60 роках. Відтак, всі оцінки щодо вартості родовищ — "пальцем у небо".

"Дійсно, треба продовжувати переговорний процес, там є багато невідомих факторів. Коли була ця геологічна розвідка, коли ці карти взагалі створювалися. Карти створювали ще у 50-60 роках, коли ще не було таких систем сканування землі, які можна застосовувати зараз", — зазначив Устенко.

Також він додав, що українські корисні копалини, за різними оцінками, на рівні від 15 до 30 трильйонів доларів. Щодо рідкісноземельних мінералів — там може сягати сума до 3-5 трильйонів доларів.

"Щодо наших депозитів, корисних копалин, то корисні копалини України, за різними оцінками, знаходяться на рівні від 15 до 30 трильйонів доларів — залежно від того, як рахувати. Щодо рідкісноземельних мінералів — то там може буде сягати сума до 3-5 трильйонів доларів.

Але знову ж таки питання в розвідці, на чому базуються ці оцінки. Ці оцінки базуються, що ніколи не було сканування землі, адже це дорога процедура, яка коштуватиме 1 мільйон доларів на 1 квадратний кілометр — для того, щоб провести сканування. Тобто, якщо мова про всі наші запаси рідкісноземельних мінералів, то може йтися про суми до ста мільярдів доларів", — пояснив економіст Устенко.

Раніше експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин говорив про те, що домовленості між Україною та США у сфері розробки корисних копалин не вимагатимуть внесення змін до Конституції.

Водночас Пендзин наголошував, що вимоги США в угоді про копалини суперечать економічному суверенітету України. Мовиться про визнання фінансового боргу перед Штатами.