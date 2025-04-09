Какова стоимость украинских ископаемых - ответил экономист

Добыча полезных ископаемых. Фото: depositphotos.com

Экономист Олег Устенко прокомментировал оценки относительно стоимости украинских полезных ископаемых. По его словам, сумма за редкоземельные минералы может достигать до 3-5 триллионов долларов.

Об этом Устенко сказал в эфире День.LIVE в среду, 9 апреля.

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Устенко пояснил, что необходимо расходы примерно 1 миллион долларов за квадратный километр, чтобы просканировать украинские земли и узнать, какие полезные ископаемые там есть.

Экономист пояснил, что карты украинских недр, по которым сейчас считают триллионы, создавались в 50-60 годах. Следовательно, все оценки по стоимости месторождений — "пальцем в небо".

"Действительно надо продолжать переговорный процесс, там есть много неизвестных факторов. Когда была эта геологическая разведка, когда эти карты вообще создавались. Карты создавали еще в 50-60 годах, когда еще не было таких систем сканирования земли, которые можно применять сейчас", — отметил Устенко.

Также он добавил, что украинские полезные ископаемые по разным оценкам находятся на уровне от 15 до 30 триллионов долларов. Относительно редкоземельных минералов — там может достигать сумма до 3-5 триллионов долларов.

"Что касается наших депозитов, полезных ископаемых, то полезные ископаемые Украины, по разным оценкам, находятся на уровне от 15 до 30 триллионов долларов — в зависимости от того, как считать. Относительно редкоземельных минералов — то там может будет достигать сумма до 3-5 триллионов долларов.

Но опять же вопрос в разведке, на чем базируются эти оценки. Эти оценки базируются, что никогда не было сканирования земли, ведь это дорогая процедура, которая будет стоить 1 миллион долларов на 1 квадратный километр — для того, чтобы провести сканирование. То есть, если речь идет обо всех наших запасах редкоземельных минералов, то речь может идти о суммах до ста миллиардов долларов", — объяснил экономист Устенко.

Ранее эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорил о том, что договоренности между Украиной и США в сфере разработки полезных ископаемых не потребуют внесения изменений в Конституцию.

В то же время Пендзин отмечал, что требования США в соглашении об ископаемых противоречат экономическому суверенитету Украины. Речь идет о признании финансового долга перед Штатами.