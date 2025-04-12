Быстрых договоренностей в сделке об ископаемых ожидать не стоит из-за сложности взаимоотношений, считает источник Reuters

Добыча полезных ископаемых. Иллюстративное фото: Reuters

Уже сообщалось, накануне представители США и Украины встретились, чтобы обсудить предложения США по доступу к минеральным богатствам Украины. Однако шансы, что в этом вопросе будет достигнут какой-то быстрый прорыв - минимальны.

Об этом Reuters сообщил источник, знакомый с переговорами.

Реклама

Читайте также:

В чем заключается основная проблема

Согласно информации от источника, такой вывод можно сделать учитывая "антагонистическую" атмосферу встречи. Собеседник агентства отметил, что напряжение в вашингтонских переговорах вызвано последним проектом предложения администрации Трампа, который является более расширенным, чем первоначальная версия.

"Переговорная среда является очень антагонистической", — сказал источник, указывая на "максималистский" проект, представленный администрацией Трампа. Грубо говоря, Трамп захотел значительно большего.

Источник сообщил, что одна из "пасхалок", найденных в документе, была требованием США, чтобы Международная финансовая корпорация развития США взяла под контроль газопровод российского энергетического гиганта "Газпром" через Украину в Европу.

Ранее сообщалось, что по заявлению министра юстиции Юлии Стефанишиной, соглашение

с США по ископаемым не предусматривает передачи прав на пользование недрами. О каких-либо правах собственности речь не идет.

Также сообщалось, что работа над соглашением о редкоземельных ресурсах с США продолжается ежедневно. Сейчас украинская сторона нарабатывает еще значительный блок вопросов.