Украина и США подписали 17 апреля меморандум по соглашению о полезных ископаемых

Министр экономики Украины Юлия Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

В четверг, 17 апреля, Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум о соглашении об ископаемых. Этот документ свидетельствует о намерении сторон финализировать и заключить соглашение.

Об этом на странице в Facebook сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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"Сегодня сделали шаг к совместному с США Соглашению об экономическом партнерстве. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе наших команд и намерении финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам", — говорится в сообщении.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Свириденко отметила, что стороны готовят создание Фонда инвестиций в восстановление Украины. В частности, соответствующее соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Киева и Вашингтона.

"Именно с такой целью команды работают над документом. Важно, что мы подтверждаем нашими договоренностями стремление Американского народа инвестировать вместе с Украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину", — добавила она.

Министр проинформировала, что впереди будет финализация текста соглашения и его подписание. После этого — ратификация парламентами.

"Спасибо нашим техническим командам — украинской и американской — за профессиональную, конструктивную и быструю работу", — резюмировала Свириденко.

Пост Свириденко в Facebook. Фото: скриншот

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в тот же день, 17 апреля, анонсировал, что Украина и США могут подписать меморандум о намерениях.

Также мы писали, что непосредственно уже соглашение о полезных ископаемых, по словам лидера США Дональда Трампа, будет подписано в следующий четверг, 24 апреля.