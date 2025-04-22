Угода про корисні копалини зі США — Зеленський розповів про позитивні результати

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Українська команда разом з американськими партнерами досягла позитивних результатів у переговорах щодо угоди про корисні копалини. Нещодавно був підписаний меморандум, а наступним кроком стане підписання угоди та її ратифікація у Верховній Раді.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу для журналістів у вівторок, 22 квітня.

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Зеленський підкреслив, що до підписання угоди залучено дві американські компанії, які працюють під наглядом українських юристів.

Президент зазначив, що вибір на користь американської компанії був зроблений свідомо, адже вона має підтримку Білого дому. Це дозволить уникнути потенційних звинувачень у процесі співпраці.

"Юристи — обидві американські компанії. Щоправда, по різні боки. Я одразу сказав, що ми візьмемо американську компанію, сильну компанію, яку підтримуватиме Білий дім, щоб нас потім ні в чому не звинуватили", — сказав президент.

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