Соглашение о полезных ископаемых с США — Зеленский рассказал о положительных результатах

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Украинская команда вместе с американскими партнерами достигла положительных результатов в переговорах по соглашению о полезных ископаемых. Недавно был подписан меморандум, а следующим шагом станет подписание соглашения и его ратификация в Верховной Раде.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время брифинга для журналистов во вторник, 22 апреля.

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Зеленский подчеркнул, что к подписанию соглашения привлечены две американские компании, которые работают под наблюдением украинских юристов.

Президент отметил, что выбор в пользу американской компании был сделан сознательно, ведь она имеет поддержку Белого дома. Это позволит избежать потенциальных обвинений в процессе сотрудничества.

"Юристы — обе американские компании. Правда, по разные стороны. Я сразу сказал, что мы возьмем американскую компанию, сильную компанию, которую будет поддерживать Белый дом, чтобы нас потом ни в чем не обвинили", — сказал президент.

Напомним, 17 апреля Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум о соглашении об ископаемых.

Также мы писали, что экономист Олег Устенко оценил общую стоимость украинских полезных ископаемых.