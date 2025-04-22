Соглашение о полезных ископаемых с США — Зеленский рассказал о положительных результатах

Зеленский объяснил, на каком этапе соглашение с США об ископаемых
Украинская команда вместе с американскими партнерами достигла положительных результатов в переговорах по соглашению о полезных ископаемых. Недавно был подписан меморандум, а следующим шагом станет подписание соглашения и его ратификация в Верховной Раде.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время брифинга для журналистов во вторник, 22 апреля.
Соглашение о недрах
Зеленский подчеркнул, что к подписанию соглашения привлечены две американские компании, которые работают под наблюдением украинских юристов.
Президент отметил, что выбор в пользу американской компании был сделан сознательно, ведь она имеет поддержку Белого дома. Это позволит избежать потенциальных обвинений в процессе сотрудничества.
"Юристы — обе американские компании. Правда, по разные стороны. Я сразу сказал, что мы возьмем американскую компанию, сильную компанию, которую будет поддерживать Белый дом, чтобы нас потом ни в чем не обвинили", — сказал президент.
Напомним, 17 апреля Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум о соглашении об ископаемых.
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