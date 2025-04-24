Украина и США продвигаются в соглашении о полезных ископаемых — детали от Марченко

Соглашение с США — Марченко ответил, подпишут ли на этой неделе
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина и Соединенные Штаты Америки достигли прогресса в соглашении по полезным ископаемым. Однако, по его словам, его не подпишут на этой неделе.
Об этом сообщает Reuters в четверг, 24 апреля.
Соглашение о полезных ископаемых
Марченко сообщил, что еще есть проблемы, которые нужно решить, поэтому подписание соглашения на этой неделе не состоится.
В то же время недавно Украина и Штаты подписали меморандум, как первый шаг к заключению соглашения о расширении экономического сотрудничества, в том числе через минеральные ресурсы.
А на прошлой неделе лидер США Дональд Трамп заявил, что ожидает подписания уже 24 апреля, однако пока это невозможно.
"Прогресс был, и сейчас наши команды очень тесно сотрудничают. Есть еще некоторые вопросы, которые мы обсуждаем", — сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что следующим шагом станет подписание соглашения и его ратификация в Верховной Раде.
А 17 апреля Украина и США заключили меморандум о намерениях по соглашению в сфере полезных ископаемых.
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