Сколько раз Трамп обещал быстро закончить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что когда возглавит Белый дом, закончит войну в Украине за 24 часа. Журналисты насчитали 53 такие заявления с 2023 года.

Об этом пишет BBC.

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Обещания Трампа закончить войну

В интервью журналу Time президенту Дональду Трампу напомнили, что он обещал положить конец войне в Украине "в первый же день". В ответ он заявил, что не говорил это буквально или серьезно.

"Ну, я сказал это фигурально, и я сказал это как преувеличение, потому что я хотел доказать свою точку зрения, и вы знаете, что это, конечно, подхватывается фейковыми новостями. Очевидно, люди знают, что когда я это сказал, это было сказано в шутку", — отметил президент США.

Журналисты издания отметили, что во время предвыборной кампании в 2023 и 2024 годах Трамп десятки раз делал такие заявления вполне серьезным тоном. Поэтому BBC проанализировали базу данных Roll Call Factba.se, которая собрала публичные высказывания Трампа и обнаружили по меньшей мере 53 примера обещаний.

"Скорее всего, обещание быстрого завершения войны было трезвой основой заранее написанной речи Трампа на митинге", — отметили они.

Слова о скорейшем завершении войны стало ключевым компонентом его предвыборной кампании. В то же время он высмеивал критиков, которые говорили, что он не сможет это сделать быстро.

"Я сделаю это в течение 24 часов. Все говорят: "О, нет, вы не можете". Абсолютно могу. Абсолютно могу", — говорил Трамп.

Когда Трамп давал обещания

Журналисты отметили, что американский президент делал соответствующие заявления в такие даты:

2023 год — 4 марта, 25 марта, 21 апреля, 27 апреля, 10 мая, 10 июня, 24 июня, 27 июня, 30 июня, 1 июля, 7 июля, 15 июля, 29 июля, 4 августа, 5 августа, 8 августа, 15 сентября, 25 сентября, 29 сентября, 11 ноября, 18 ноября;

— 4 марта, 25 марта, 21 апреля, 27 апреля, 10 мая, 10 июня, 24 июня, 27 июня, 30 июня, 1 июля, 7 июля, 15 июля, 29 июля, 4 августа, 5 августа, 8 августа, 15 сентября, 25 сентября, 29 сентября, 11 ноября, 18 ноября; 2024 год — 5 января, 17 января, 19 января, 21 января, 22 января, 27 января, 14 февраля, 23 февраля (2 раза), 2 марта (2 раза), 1 мая (2 раза), 11 мая, 18 мая, 6 июня, 15 июня, 27 июня, 28 числа, 20 июля, 24 июля, 26 июля, 27 июля, 9 августа, 21 августа, 23 августа, 7 сентября, 10 сентября, 19 сентября, 1 октября, 16 октября, 17 октября.

Напомним, Трамп заявил, что Украина и Россия "очень близки" к соглашению о завершении войны.

А издание Reuters назвало требования Украины и Европы для достижения прекращения огня.