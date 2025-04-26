Трамп хочет признать оккупированные территории собственностью РФ, - The Times

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп недавно выдвинул Украине предложение о прекращении огня. Его план предусматривает передачу России всех оккупированных территорий и является ультиматумом для Украины.

Об этом пишет The Times.

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План Трампа по прекращению войны

По словам источника издания, который приближен к спецпосланнику Стиву Уиткоффу, Трамп считает, что Зеленский "фактически не имеет выбора", кроме согласия на предложенный американским президентом план.

В противном случае, если соглашение не будет достигнуто, он угрожает выходом США из мирного процесса уже на следующей неделе. Известно, что предложение предусматривает официальное признание Штатами контроля России над Крымом и территориями, которые та оккупировала с начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Взгляд Трампа таков: эта земля была захвачена, и она уже не вернется. Россия не отступит. Этот пункт является окончательным", — отметил источник.

По мнению администрации США, в случае отклонения Киевом предложения война продлится годы, а Украина будет зависеть от финансирования и поставок оружия со стороны Европы. Таким образом Трамп ставит ультиматум для Киева: либо согласиться, либо потерять поддержку США.

Напомним, Трамп заявил, что его слова о завершении войны в Украине за 24 часа — были сказаны несерьезно.

Однако издание CNN подсчитало, что только за 2023-2024 годы он давал это обещание по меньшей мере 53 раза.

А The Wall Street Journal писало, что Трамп "осознал", что главным препятствием для мира в Украине является именно Россия — она не хочет прекращать войну.