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Елена Зеленская прибыла на прощание с Папой Римским

26 апреля 2025 11:05
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленская прибыла на церемонию прощания с Папой Римским в Ватикане
Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Первая леди Украины Елена Зеленская в субботу, 26 апреля, прибыла в Ватикан на прощание с Папой Римским Франциском. В Рим она приехала вместе с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Елена Зеленская совместно с украинской делегацией прибыла на прощание с Папой Франциском. В то время самого президента с ней не было.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что украинский лидер проводит встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Американский президент прибыл в Ватикан вместе с первой леди США Меланией Трамп.

Кроме того, как пишет издание La Repubblica, у Трампа может состояться еще ряд встреч сразу после церемонии прощания с Папой Римским — с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Италии Серджо Матареллой и премьером страны Джорджией Мелони.

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