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Трамп разом з першою леді США прибув на прощання з Папою

26 квітня 2025 11:08
Євгенія Брюховецька - редактор
Дональд і Меланія Трамп прибули до Ватикану на прощання з Папою Римським
Дональд та Меланія Трамп. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент США Дональд Трамп у суботу, 26 квітня, разом з першою леді США Меланією Трамп прибув до Ватикану. Там відбувається церемонія прощання з Папою Римським Франциском. 

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Трамп на прощанні у Ватикані

Трамп разом із дружиною Меланією прибули на похорон Папи Римського Франциска. Поруч з ними на відео з місця можна побачити президента Франції Емманюеля Макрона з дружиною Бріджит.

Tакож подружжя Трамп пустили до базиліки Святого Петра, до труни Папи Римського перед похоронами. Крім того, туди ж окремо пустили й президента Італії Серджіо Маттареллу.

Нагадаємо, прессекретар Президента України Володимира Зеленського повідомив про зустріч українського лідера та Трампа у Ватикані.

За даними видання La Repubblica, після церемонії прощання з Папою Франциском Трамп може зустрітися з низкою лідерів — президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, президентом Італії Серджо Матареллою та прем'єром країни Джорджією Мелоні.

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