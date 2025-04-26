Дональд и Мелания Трамп прибыли в Ватикан на прощание с Папой Римским

Дональд и Мелания Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в субботу, 26 апреля, вместе с Первой леди США Меланией Трамп прибыл в Ватикан. Там проходит церемония прощания с Папой Римским Франциском.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Трамп вместе с женой Меланией прибыли на похороны Папы Римского Франциска. Рядом с ними на видео с места можно увидеть президента Франции Эмманюэля Макрона с женой Бриджит.

Также супруги Трамп пустили в базилику Святого Петра ко гробу Папы Римского перед похоронами. Кроме того, туда же по отдельности пустили и президента Италии Серджио Маттареллу.

Напомним, пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского сообщил о встрече украинского лидера и Трампа в Ватикане.

По данным издания La Repubblica, после церемонии прощания с Папой Франциском Трампа может встретиться с рядом лидеров — президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Италии Серджо Матареллой и премьером страны Джорджией Мелони.