Зеленский проводит встречу с Трампом

Зеленский встретился с Трампом, — Никифоров
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 26 апреля, во время визита в Рим встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом.
Об этом сообщил пресс-секретарь Сергей Никифоров, передают Новини.LIVE.
Встреча Зеленского и Трампа
О возможности встречи украинского и американского лидеров писало издание La Repubblica. В то же время никаких деталей переговоров пока нет.
Также Трамп встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Италии Серджо Матареллой и премьером страны Джорджией Мелони.
Напомним, сегодня утром Зеленский прибыл в Рим для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском.
На похороны с понтификом также прибыла первая леди Елена Зеленская с украинской делегацией.
Кроме того, Трамп вместе с первой леди США Меланией приехали на прощание с Папой.
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