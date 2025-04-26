Зеленский проводит встречу с Трампом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Иллюстративное фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 26 апреля, во время визита в Рим встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Об этом сообщил пресс-секретарь Сергей Никифоров, передают Новини.LIVE.

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Встреча Зеленского и Трампа

О возможности встречи украинского и американского лидеров писало издание La Repubblica. В то же время никаких деталей переговоров пока нет.

Также Трамп встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Италии Серджо Матареллой и премьером страны Джорджией Мелони.

Напомним, сегодня утром Зеленский прибыл в Рим для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском.

На похороны с понтификом также прибыла первая леди Елена Зеленская с украинской делегацией.

Кроме того, Трамп вместе с первой леди США Меланией приехали на прощание с Папой.