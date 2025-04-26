Встреча Зеленского и Трампа - детали

Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский развел подробности встречи с лидером США Дональдом Трампом в Ватикане в субботу, 26 апреля. Он назвал ее "хорошей".
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Зеленский прокомментировал встречу с Трампом в Ватикане — детали
В субботу, 26 апреля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Америки Дональдом Трампом. Впоследствии лидер Украины раскрыл детали разговора с главой Белого дома.
"Хорошая встреча. Один на один успели обсудить много. Надеемся на результат из всех вещей, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны", — написал глава государства.
Кроме того, Зеленский добавил, что это "очень символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов".
"Спасибо, президент Дональд Трамп", — поблагодарил президент Украины.
Ранее пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщал, что Зеленский во время визита в Рим встретился с Трампом.
Впоследствии стало известно, что встреча лидеров длилась около 15 минут.
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