Встреча Зеленского и Трампа - детали

Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане 26 апреля 2025 года. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский развел подробности встречи с лидером США Дональдом Трампом в Ватикане в субботу, 26 апреля. Он назвал ее "хорошей".

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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В субботу, 26 апреля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Америки Дональдом Трампом. Впоследствии лидер Украины раскрыл детали разговора с главой Белого дома.

"Хорошая встреча. Один на один успели обсудить много. Надеемся на результат из всех вещей, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны", — написал глава государства.

Кроме того, Зеленский добавил, что это "очень символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов".

"Спасибо, президент Дональд Трамп", — поблагодарил президент Украины.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Ранее пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщал, что Зеленский во время визита в Рим встретился с Трампом.

Впоследствии стало известно, что встреча лидеров длилась около 15 минут.