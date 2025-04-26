Зустріч Трампа і Зеленського у Ватикані — подробиці

Зустріч Зеленського та Трампа у Ватикані 26 квітня 2025 року. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 26 квітня, Президент США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський зустрілися у Ватикані. Як відомо, зустріч лідерів тривала близько 15 хвилин.

Про це інформують Новини.LIVE.

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Зустріч Зеленського та Трампа у Ватикані 26 квітня 2025 року. Фото: Новини.LIVE

Зустріч Трампа і Зеленського у Ватикані — деталі

Прессекретар Сергій Никифоров повідомив, що зустріч лідерів України та США тривала близько 15 хвилин.

"Президенти зустрілися у Базиліці Святого Петра, зустріч тривала близько 15 хвилин. Лідери домовилися продовжити переговори сьогодні. Команди працюють над організацією продовження зустрічі", — сказав Сергій Никифоров.

Додамо, що, за інформацією Білого дому, зустріч Трампа і Зеленського була "дуже продуктивною".

Зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані 26 квітня 2025 року. Фото: Новини.LIVE

Раніше прессекретар Сергій Никифоров повідомляв, що Зеленський під час візиту до Риму зустрівся з Трампом.

Згодом іноземні ЗМІ повідомили, що після церемонії прощання з Папою Римським у Ватикані лідери проведуть ще одну зустріч.