Зустріч Трампа і Зеленського у Ватикані — подробиці

Зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані — фото та подробиці
У суботу, 26 квітня, Президент США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський зустрілися у Ватикані. Як відомо, зустріч лідерів тривала близько 15 хвилин.
Про це інформують Новини.LIVE.
Зустріч Трампа і Зеленського у Ватикані — деталі
Прессекретар Сергій Никифоров повідомив, що зустріч лідерів України та США тривала близько 15 хвилин.
"Президенти зустрілися у Базиліці Святого Петра, зустріч тривала близько 15 хвилин. Лідери домовилися продовжити переговори сьогодні. Команди працюють над організацією продовження зустрічі", — сказав Сергій Никифоров.
Додамо, що, за інформацією Білого дому, зустріч Трампа і Зеленського була "дуже продуктивною".
Раніше прессекретар Сергій Никифоров повідомляв, що Зеленський під час візиту до Риму зустрівся з Трампом.
Згодом іноземні ЗМІ повідомили, що після церемонії прощання з Папою Римським у Ватикані лідери проведуть ще одну зустріч.
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