Зеленський та Трамп сьогодні зустрінуться ще раз, — Sky News

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Ілюстративне фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 26 квітня, зустрівся з головою Білого дому Дональдом Трампом. Після церемонії прощання з Папою Римським у Ватикані, куди приїхали обидва лідери, вони проведуть ще одну зустріч.

Про це пише Sky News.

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Зустріч Зеленського та Трампа 26 квітня

Джерела видання у Ватикані зазначили, що Зеленський та Трамп зустрілися перед похороном Папи Римського. За його словами, лідери провели "дуже продуктивну дискусію" та домовилися продовжити розмову після меси.

Під час прибуття Зеленського на церемонію деякі з присутніх на площі Святого Петра зустріли його оплесками. Загадом на прощанні присутні понад 50 очільників держав, 10 монархів та 130 офіційних делегацій.

Колишній посол Великої Британії в Росії сер Тоні Брентон у коментарі Sky News зазначив, що прощання з Папою "відкриває дипломатичні можливості", маючи на увазі зустріч Зеленського та Трампа. На його думку, це може стати "важливим кроком" у початку мирного процесу між Росією та Україною, оскільки це перша зустріч лідерів після суперечок у Білому домі 28 лютого.

Нагадаємо, Трамп разом з першою леді США прибули на похорони Папи Франциска.

Також на церемонії прощання присутній український лідер та Перша леді Олена Зеленська.

Зеленський, Макрон, Стубб, Трамп та інші світові лідери вшанували пам'ять Франциска на церемонії.