Зеленский и Трамп сегодня встретятся еще раз, — Sky News

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Иллюстративное фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 26 апреля, встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом. После церемонии прощания с Папой Римским в Ватикане, куда приехали оба лидера, они проведут еще одну встречу.

Об этом пишет Sky News.

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Встреча Зеленского и Трампа 26 апреля

Источники издания в Ватикане отметили, что Зеленский и Трамп встретились перед похоронами Папы Римского. По его словам, лидеры провели "очень продуктивную дискуссию" и договорились продолжить разговор после мессы.

Во время прибытия Зеленского на церемонию некоторые из присутствующих на площади Святого Петра встретили его аплодисментами. Всего на прощании присутствуют более 50 глав государств, 10 монархов и 130 официальных делегаций.

Бывший посол Великобритании в России сэр Тони Брентон в комментарии Sky News отметил, что прощание с Папой "открывает дипломатические возможности", имея в виду встречу Зеленского и Трампа. По его мнению, это может стать "важным шагом" в начале мирного процесса между Россией и Украиной, поскольку это первая встреча лидеров после споров в Белом доме 28 февраля.

Напомним, Трамп вместе с первой леди США прибыли на похороны Папы Франциска.

Также на церемонии прощания присутствует украинский лидер и первая леди Елена Зеленская.

Зеленский, Макрон, Стубб, Трамп и другие мировые лидеры почтили память Франциска на церемонии.