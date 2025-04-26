Прощання з Папою Франциском — труну винесли з базиліки Святого Петра

Труна з тілом Папи Римського. Фото: Reuters

У Ватикані в суботу, 26 квітня, відбувається прощання з Папою Римським Франциском. Труну з його тілом виносять із базиліки Святого Петра.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Прощання з Папою Римським

Прощання триває на площі Святого Петра у Ватикані, а поховають Папу Франциска у Римі — в базиліці Санта-Марія-Маджоре. Там зібралися тисячі вірян, деякі з них займали чергу з вечора, аби потрапити на церемонію.

Також присутні понад 50 очільників держав, 10 монархів та 130 офіційних делегацій. Серед них президент США Дональд Трамп, президент Франції Еммануель Макрон, президент Італії Серджо Матарелла, президент Фінляндії Александр Стубб та принц Вільям. Від України приїхав президент Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською.

Зеленський під оплески зайняв своє місце на поховальній церемонії Франциска. На відео видно, що президент України змінив традиційний стиль мілітарі на чорну сорочку.

Крім того, Зеленський, Макрон, Стубб, Трамп та інші світові лідери вшанували пам'ять Франциска на церемонії.

Нагадаємо, за заповітом Папи Римського його поховають у базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі.

Натовп, який зібрався на прощання з понтифіком, пустили на територію, де відбувається меса.