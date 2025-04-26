Прощание с Папой Франциском - гроб вынесли из базилики Святого Петра

Гроб с телом Папы Римского. Фото: Reuters

В Ватикане в субботу, 26 апреля, проходит прощание с Папой Римским Франциском. Гроб с его телом выносят из базилики Святого Петра.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Прощание с Папой Римским

Прощание продолжается на площади Святого Петра в Ватикане, а похоронят Папу Франциска в Риме — в базилике Санта-Мария-Маджоре. Там собрались тысячи верующих, некоторые из них занимали очередь с вечера, чтобы попасть на церемонию.

Также присутствуют более 50 руководителей государств, 10 монархов и 130 официальных делегаций. Среди них президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Италии Серджо Матарелла, президент Финляндии Александр Стубб и принц Уильям. От Украины приехали президент Владимир Зеленский вместе с Первой леди Еленой Зеленской.

Зеленский под аплодисменты занял свое место на похоронной церемонии Франциска. На видео видно, что президент Украины сменил традиционный стиль милитари на черную рубашку.

Кроме того, Зеленский, Макрон, Стубб, Трамп и другие мировые лидеры почтили память Франциска на церемонии.

Напомним, по завещанию Папы Римского его похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

Толпу, которая собралась на прощание с понтификом, пустили на территорию, где происходит месса.