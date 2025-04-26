Встреча Трампа и Зеленского в Ватикане - подробности

Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане, 26 апреля 2025 года. Фото: Новости.LIVE

В субботу, 26 апреля, президент США Дональд Трампа и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Ватикане. Как известно, встреча лидеров длилась около 15 минут.

Об этом информируют Новини.LIVE.

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Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане, 26 апреля 2025 года. Фото: Новини.LIVE

Встреча Трампа и Зеленского в Ватикане — детали

Пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что встреча лидеров Украины и США длилась около 15 минут.

"Президенты встретились в Базилике Святого Петра, встреча длилась около 15 минут. Лидеры договорились продолжить переговоры сегодня. Команды работают над организацией продолжения встречи", — сказал Сергей Никифоров.

Добавим, что по информации Белого дома, встреча Трампа и Зеленского была "очень продуктивной".

Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане, 26 апреля 2025 года. Фото: Новини.LIVE

Ранее пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщал, что Зеленский во время визита в Рим встретился с Трампом.

Впоследствии иностранные СМИ сообщили, что после церемонии прощания с Папой Римским в Ватикане лидеры проведут еще одну встречу.