Трамп сомневается, что Путин хочет закончить войну в Украине

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что у российского диктатора Владимира Путина не было причин обстреливать ракетами гражданские районы, города и поселки Украины. По его словам, это заставляет думать, что президент страны-террористки не хочет останавливать войну.

Об этом Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social в субботу, 26 апреля.

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Лидер США подчеркнул, что не имел ничего общего с войной в Украине, за исключением того, что в начале дал Киеву "Джавелины", а Барак Обама — простыни.

"Это война сонного Джо Байдена, а не моя. Она была проигрышной с первого дня, ее не должно было быть, и не было бы, если бы я был президентом в то время. Я просто пытаюсь убрать беспорядок, который оставили мне Обама и Байден, и какой же это беспорядок", — отметил Трамп.

По его словам, у Путина не было никаких оснований, чтобы атаковать ракетами гражданские районы, города и поселки.

"Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет остановить войну, он просто играет со мной, и с ним надо бороться по-другому, через банковские операции или вторичные санкции? " — пишет лидер США.

Он добавил, что в результате войны погибает слишком много людей.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Напомним, 26 апреля в Ватикане состоялась встреча Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. В частности, стороны обсудили прекращение войны.

Ранее лидер США заявил, что Украина и Россия близки к соглашению о завершении войны. По его словам, необходимо встретиться.