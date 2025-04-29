В ООН прокомментировали заявление Путина о временном перемирии

Заявление РФ о перемирии — в ООН говорят, что хотят конец войны
В Организации Объединенных Наций прокомментировали заявление российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии. Там подчеркнули, что хотят завершения войны.
Об этом представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сказал журналистам, передает "Укринформ".
Реакция ООН на временное перемирие
"Наша позиция остается неизменной: мы хотим видеть окончание войны... Оно должно быть принципиальным и последовательным и прочно основываться на уставе ООН, международном праве и всех соответствующих резолюциях", — отметил Дюжаррик.
По его словам, мир должен быть устойчивым, а также предусматривать признание суверенитета и территориальной целостности Украины.
Дюжаррик подчеркнул, что в ООН ценят все усилия для окончания войны в Украине, которые соответствуют его позиции.
Участие войск КНДР в войне против Украины
Дюжаррик также прокомментировал участие северокорейских солдат в войне против Украины на стороне российских оккупантов.
"Думаю, любая интернационализация любого конфликта — это неправильное направление", — сказал он.
Напомним, 28 апреля Путин объявил о временном перемирии с полуночи 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.
Впоследствии в МИД Украины прокомментировали заявление российского диктатора. Там заявили, что готовы поддержать долговременное прекращение огня.
А лидеру США Дональду Трампу не понравились слова Путина о временном перемирии. Он хочет видеть постоянное прекращение огня.
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