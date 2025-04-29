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Заявление РФ о перемирии — в ООН говорят, что хотят конец войны

29 апреля 2025 07:49
Аркадий Пастула - Редактор
В ООН прокомментировали заявление Путина о временном перемирии
Спикер Генсека ООН Стефан Дюжаррик. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

В Организации Объединенных Наций прокомментировали заявление российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии. Там подчеркнули, что хотят завершения войны.

Об этом представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сказал журналистам, передает "Укринформ".

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"Наша позиция остается неизменной: мы хотим видеть окончание войны... Оно должно быть принципиальным и последовательным и прочно основываться на уставе ООН, международном праве и всех соответствующих резолюциях", — отметил Дюжаррик.

По его словам, мир должен быть устойчивым, а также предусматривать признание суверенитета и территориальной целостности Украины.

Дюжаррик подчеркнул, что в ООН ценят все усилия для окончания войны в Украине, которые соответствуют его позиции.

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Дюжаррик также прокомментировал участие северокорейских солдат в войне против Украины на стороне российских оккупантов.

"Думаю, любая интернационализация любого конфликта — это неправильное направление", — сказал он.

Напомним, 28 апреля Путин объявил о временном перемирии с полуночи 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.

Впоследствии в МИД Украины прокомментировали заявление российского диктатора. Там заявили, что готовы поддержать долговременное прекращение огня.

А лидеру США Дональду Трампу не понравились слова Путина о временном перемирии. Он хочет видеть постоянное прекращение огня.

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