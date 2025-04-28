Трамп відреагував на пропозицію Путіна щодо перемир'я 8-10 травня

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп виступає за встановлення постійного припинення вогню у війні Росії проти України, а не тимчасового перемир’я. Американський лідер все більше розчаровується позиціями Києва та Москви.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у понеділок, 28 квітня.

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Позиція Трампа

За словами Левітт, Трампу не сподобалась пропозиція російського диктатора Володимира Путіна встановити режим перемир'я лише на 8-10 травня.

"Президент ясно дав зрозуміти, що хоче бачити постійне припинення вогню в першу чергу, щоб зупинити вбивства і зупинити кровопролиття", — наголосила прессекретарка Білого дому невдовзі після того, як Путін оголосив про короткочасну зупинку бойових дій.

Вона також додала, що Дональд Трамп "все більше розчарований лідерами обох країн" і вважає, що сторони повинні сісти за стіл перемовин, щоб домовитися про вихід із ситуації.

Раніше у МЗС України заявили, що справжнє бажання миру вимагає негайного припинення вогню, а не тимчасового перемир’я до 9 травня, як запропонував Путін. Київ підтримує тривале перемир’я щонайменше на 30 діб.