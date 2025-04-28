Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Перемир'я на 9 травня — у Білому домі озвучили позицію Трампа arrow

Перемир'я на 9 травня — у Білому домі озвучили позицію Трампа

28 квітня 2025 17:21
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Трамп відреагував на пропозицію Путіна щодо перемир'я 8-10 травня
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Президент США Дональд Трамп виступає за встановлення постійного припинення вогню у війні Росії проти України, а не тимчасового перемир’я. Американський лідер все більше розчаровується позиціями Києва та Москви.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у понеділок, 28 квітня.

Реклама
Читайте також:

Позиція Трампа

За словами Левітт, Трампу не сподобалась пропозиція російського диктатора Володимира Путіна встановити режим перемир'я лише на 8-10 травня.

"Президент ясно дав зрозуміти, що хоче бачити постійне припинення вогню в першу чергу, щоб зупинити вбивства і зупинити кровопролиття", — наголосила прессекретарка Білого дому невдовзі після того, як Путін оголосив про короткочасну зупинку бойових дій.

Вона також додала, що Дональд Трамп "все більше розчарований лідерами обох країн" і вважає, що сторони повинні сісти за стіл перемовин, щоб домовитися про вихід із ситуації.

Раніше у МЗС України заявили, що справжнє бажання миру вимагає негайного припинення вогню, а не тимчасового перемир’я до 9 травня, як запропонував Путін. Київ підтримує тривале перемир’я щонайменше на 30 діб.

США володимир путін Дональд Трамп Білий дім перемир'я війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама