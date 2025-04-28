Трамп отреагировал на предложение Путина о перемирии 8-10 мая

Перемирие на 9 мая — в Белом доме озвучили позицию Трампа
Президент США Дональд Трамп выступает за установление постоянного прекращения огня в войне России против Украины, а не временного перемирия. Американский лидер все больше разочаровывается позициями Киева и Москвы.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в понедельник, 28 апреля.
Позиция Трампа
По словам Левитт, Трампу не понравилось предложение российского диктатора Владимира Путина установить режим перемирия только на 8-10 мая.
"Президент ясно дал понять, что хочет видеть постоянное прекращение огня в первую очередь, чтобы остановить убийства и остановить кровопролитие", — отметила пресс-секретарь Белого дома вскоре после того, как Путин объявил о кратковременной остановке боевых действий.
Она также добавила, что Дональд Трамп "все больше разочарован лидерами обеих стран" и считает, что стороны должны сесть за стол переговоров, чтобы договориться о выходе из ситуации.
Ранее в МИД Украины заявили, что настоящее желание мира требует немедленного прекращения огня, а не временного перемирия до 9 мая, как предложил Путин. Киев поддерживает длительное перемирие минимум на 30 суток.
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