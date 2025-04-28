Сибіга прокоментував заяву РФ про перемир’я 8-10 травня

У МЗС відреагували на пропозицію Путіна щодо перемир'я
Україна готова підтримати довготривале припинення вогню вже зараз. Водночас Росія хоче перемир'я лише на 8-10 травня.
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х в понеділок, 28 квітня.
Реакція на заяви Путіна про перемир'я
Сибіга наголосив, що якщо Росія справді хоче миру, вона повинна негайно припинити вогонь.
"Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати протягом 30 днів — значить, це реально, а не просто заради параду", — йдеться у повідомленні.
Голова МЗС додав, що Україна готова підтримати тривале, міцне та повне припинення вогню.
"Ми постійно пропонуємо це — щонайменше на 30 діб", — підсумував Сибіга.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив про тимчасове перемир'я на період відзначення річниці перемоги.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що всі повідомлення росіян про мир, без припинення ними вогню, є звичайною брехнею.
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