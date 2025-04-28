Сибіга прокоментував заяву РФ про перемир’я 8-10 травня

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: РБК-Україна

Україна готова підтримати довготривале припинення вогню вже зараз. Водночас Росія хоче перемир'я лише на 8-10 травня.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х в понеділок, 28 квітня.

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Сибіга наголосив, що якщо Росія справді хоче миру, вона повинна негайно припинити вогонь.

"Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати протягом 30 днів — значить, це реально, а не просто заради параду", — йдеться у повідомленні.

Голова МЗС додав, що Україна готова підтримати тривале, міцне та повне припинення вогню.

"Ми постійно пропонуємо це — щонайменше на 30 діб", — підсумував Сибіга.

Повідомлення Сибіги в Х

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив про тимчасове перемир'я на період відзначення річниці перемоги.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що всі повідомлення росіян про мир, без припинення ними вогню, є звичайною брехнею.