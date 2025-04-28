Сибига прокомментировал заявление РФ о перемирии 8-10 мая

Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: РБК-Украина

Украина готова поддержать долговременное прекращение огня уже сейчас. В то же время Россия хочет перемирия только на 8-10 мая.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х в понедельник, 28 апреля.

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Сибига подчеркнул, что если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь.

"Зачем ждать до 8 мая? Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты в течение 30 дней — значит, это реально, а не просто ради парада", — говорится в сообщении.

Глава МИД добавил, что Украина готова поддержать длительное, прочное и полное прекращение огня.

"Мы постоянно предлагаем это — минимум на 30 суток", — подытожил Сибига.

Сообщение Сибиги в Х

Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявил о временном перемирии на период празднования годовщины Победы.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что все сообщения россиян о мире, без прекращения ими огня, являются обычной ложью.