Росія заявила, що хоче миру — в ОПУ різко відреагували

Керівник ОПУ Андрій Єрмак. Фото: t.me/ermaka2022

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито готова до миру і "чекає сигналів" від Києва. Натомість окупаційна армія не припиняє обстрілювати українські міста з різного виду зброї.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram у понеділок, 28 квітня.

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Російські пропагандистські ЗМІ заявили, що Москва нібито чекає від Києва сигналу щодо прямих переговорів, але "не бачить жодних дій".

"Ми чекаємо прямих сигналів від Києва принаймні. Київ має вжити якихось дій у зв'язку з цим. У них же є юридична заборона на переговори. Але поки що ми не бачимо жодних дій", — заявив Пєсков.

Крім того, він додав, що Росія нібито відкрита для переговорів щодо мирних переговорів, "але м'яч не на стороні Москви, Київ поки не демонструє договороспроможність".

Реакція Єрмака

"Росія не припиняє вогонь на фронті і просто зараз атакує Україну шахедами. Всі заяви росіян про мир без припинення ними вогню є звичайною брехнею", — наголосив Андрій Єрмак.

Скриншот допису Андрія Єрмака

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп натякнув на готовність тиснути на Путіна заради миру. Також він вважає, що Зеленський готовий відмовитися від Криму.

Водночас міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що в Москві не будуть розголошувати хід переговорів щодо України.