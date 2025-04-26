Лавров зробив заяву щодо переговорів із США про Україну

Голова МЗС Росії Сергій Лавров. Фото: скриншот з відео

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що країна не розголошуватиме хід переговорів зі США до їхнього завершення. Йдеться про закінчення війни в Україні.

Про це Лавров сказав в інтерв’ю CBS.

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"Ми дійсно ввічливі люди і, на відміну від декого, ніколи не обговорюємо публічно те, що обговорюється на переговорах. В іншому випадку переговори не будуть серйозними",— сказав Лавров.

Він зазначив, щоб дізнатися чиюсь думку по суті, журналістці "варто звернутися до Зеленського".

"Він радий поспілкуватися з будь-ким через ЗМІ, навіть із президентом Трампом. Ми розглядаємо серйозні пропозиції. Ми робимо серйозні пропозиції, і цей процес не повинен бути публічним до його завершення", — додав голова МЗС Росії.

Журналістка запитала, чи це означає, що угода не відбудеться найближчим часом. Лавров відповів, що "не казав цього".

Нагадаємо, вчора спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув з офіційним візитом до Москви.

Там американський посадовець зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.