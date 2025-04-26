Лавров сделал заявление относительно переговоров с США об Украине

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: скриншот с видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что страна не будет разглашать ход переговоров с США до их завершения. Речь идет об окончании войны в Украине.

Об этом Лавров сказал в интервью CBS.

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"Мы действительно вежливые люди, и в отличие от некоторых, никогда не обсуждаем публично то, что обсуждается на переговорах. В противном случае переговоры не будут серьезными", — сказал Лавров.

Он отметил, чтобы узнать чье-то мнение по существу, журналистке "стоит обратиться к Зеленскому".

"Он рад пообщаться с любым через СМИ, даже с президентом Трампом. Мы рассматриваем серьезные предложения. Мы делаем серьезные предложения, и этот процесс не должен быть публичным до его завершения", — добавил глава МИД России.

Журналистка спросила, означает ли это, что соглашение не состоится в ближайшее время. Лавров ответил, что "не говорил этого".

Напомним, вчера специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл с официальным визитом в Москву.

Там американский чиновник встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.