Внаслідок нещодавньої атаки РФ на Київ померла ще одна людина
У понеділок, 28 квітня, стало відомо, що внаслідок масованої атаки РФ на Київ 24 квітня загинула ще одна людина. У лікарні від отриманих опіків помер 45-річний чоловік.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.
Атака РФ на Київ 24 квітня — кількість загиблих зросла
За інформацією очільника ОВА, у понеділок, 28 квітня, у лікарні від отриманих опіків внаслідок ворожої атаки РФ 24 квітня помер 45-річний чоловік. У нього залишилась неповнолітня донька та прийомний 6-річний онук. Їхній будинок повністю зруйновано.
Загалом, під час масованої атаки на столицю 24 квітня 2025 року ворог забрав життя 13 людей.
Нагадаємо, що у ніч проти 24 квітня російські окупанти здійснили масовану атаку на Київ. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло 13 мирних мешканців.
Під час атаки на Київ 24 квітня станція метро "Лук'янівська" була пошкоджена.
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