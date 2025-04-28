Місце удару балістики по Києву. Фото: Володимир Зеленський/Telegram

У понеділок, 28 квітня, стало відомо, що внаслідок масованої атаки РФ на Київ 24 квітня загинула ще одна людина. У лікарні від отриманих опіків помер 45-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

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За інформацією очільника ОВА, у понеділок, 28 квітня, у лікарні від отриманих опіків внаслідок ворожої атаки РФ 24 квітня помер 45-річний чоловік. У нього залишилась неповнолітня донька та прийомний 6-річний онук. Їхній будинок повністю зруйновано.

Загалом, під час масованої атаки на столицю 24 квітня 2025 року ворог забрав життя 13 людей.

Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Нагадаємо, що у ніч проти 24 квітня російські окупанти здійснили масовану атаку на Київ. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло 13 мирних мешканців.

Під час атаки на Київ 24 квітня станція метро "Лук'янівська" була пошкоджена.