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В результате недавней атаки РФ на Киев умер еще один человек

28 апреля 2025 13:33
Евтушенко Алина - редактор
В результате массированной атаки РФ на Киев 24 апреля погиб еще один человек
Место удара баллистики по Киеву. Фото: Владимир Зеленский/Telegram
Евтушенко Алина - редактор

В понедельник, 28 апреля, стало известно, что в результате массированной атаки РФ на Киев 24 апреля погиб еще один человек. В больнице от полученных ожогов скончался 45-летний мужчина.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

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По информации главы ОГА, в понедельник, 28 апреля, в больнице от полученных ожогов в результате вражеской атаки РФ 24 апреля умер 45-летний мужчина. У него осталась несовершеннолетняя дочь и приемный 6-летний внук. Их дом полностью разрушен.

В целом, во время массированной атаки на столицу 24 апреля 2025 года враг унес жизни 13 человек.

атака на Київ
Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Напомним, что в ночь на 24 апреля российские оккупанты совершили массированную атаку на Киев. В результате вражеского обстрела погибли 13 мирных жителей.

Во время атаки на Киев 24 апреля станция метро "Лукьяновская" была повреждена.

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