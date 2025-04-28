В результате недавней атаки РФ на Киев умер еще один человек
В понедельник, 28 апреля, стало известно, что в результате массированной атаки РФ на Киев 24 апреля погиб еще один человек. В больнице от полученных ожогов скончался 45-летний мужчина.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.
Атака РФ на Киев 24 апреля — количество погибших возросло
По информации главы ОГА, в понедельник, 28 апреля, в больнице от полученных ожогов в результате вражеской атаки РФ 24 апреля умер 45-летний мужчина. У него осталась несовершеннолетняя дочь и приемный 6-летний внук. Их дом полностью разрушен.
В целом, во время массированной атаки на столицу 24 апреля 2025 года враг унес жизни 13 человек.
Напомним, что в ночь на 24 апреля российские оккупанты совершили массированную атаку на Киев. В результате вражеского обстрела погибли 13 мирных жителей.
Во время атаки на Киев 24 апреля станция метро "Лукьяновская" была повреждена.
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