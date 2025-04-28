Россия заявила, что хочет мира — в ОПУ резко отреагировали

Руководитель ОПУ Андрей Ермак. Фото: t.me/ermaka2022

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы готова к миру и "ждет сигналов" от Киева. В то же время оккупационная армия не прекращает обстреливать украинские города из различного вида оружия.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram в понедельник, 28 апреля.

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Российские пропагандистские СМИ заявили, что Москва якобы ждет от Киева сигнала о прямых переговорах, но "не видит никаких действий".

"Мы ждем прямых сигналов от Киева по крайней мере. Киев должен предпринять какие-то действия в связи с этим. У них же есть юридический запрет на переговоры. Но пока что мы не видим никаких действий", — заявил Песков.

Кроме того, он добавил, что Россия якобы открыта для переговоров по мирным переговорам, "но мяч не на стороне Москвы, Киев пока не демонстрирует договороспособность".

Реакция Ермака

"Россия не прекращает огонь на фронте и просто сейчас атакует Украину шахедами. Все заявления россиян о мире без прекращения ими огня являются обычной ложью", — отметил Андрей Ермак.

Скриншот сообщения Андрея Ермака

Напомним, недавно Дональд Трамп намекнул на готовность давить на Путина ради мира. Также он считает, что Зеленский готов отказаться от Крыма.

В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве не будут разглашать ход переговоров по Украине.