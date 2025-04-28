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Трамп натякнув на готовність тиснути на Путіна заради миру

28 квітня 2025 07:25
Анастасія Постоєнко - Редактор
Трамп заявив, що Путін має припинити стрілянину й підписати мирну угоду
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno
Анастасія Постоєнко - Редактор

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає президента України Володимира Зеленського готовим до укладання мирної угоди з Росією, яка передбачатиме відмову від Криму. Крім того, він натякнув, що нібито знає, як змусити російського президента Володимира Путіна підписати мирну угоду.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє The Telegraph.

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Відповідаючи на питання про те, чи готовий Зеленський "віддати" території, окуповані Росією ще у 2014 році, Трамп заявив: "О, я так думаю".

Трамп також озвучив своє бачення переговорного процесу з президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, послання було гранично простим.

"Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів за стіл переговорів і підписав угоду. У нас є важелі впливу, і я хочу, щоб він підписав це, завершив усе і повернувся до нормального життя", — заявив Дональд Трамп. 

Нагадаємо, також Дональд Трамп відповів, чи довіряє він Путіну та що думає про перспективи миру.

Тим часом в США різко знизився рейтинг Дональда Трампа — кількість американців, які підтримують його політику, стрімко падає. 

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