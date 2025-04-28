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Трамп намекнул на готовность давить на Путина ради мира

28 апреля 2025 07:25
Анастасия Постоенко - Редактор
Трамп заявил что Путин должен прекратить стрельбу и подписать мирное соглашение
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno
Анастасия Постоенко - Редактор

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает президента Украины Владимира Зеленского готовым к заключению мирного соглашения с Россией, которое будет предусматривать отказ от Крыма. Кроме того, он намекнул, что якобы знает, как заставить российского президента Владимира Путина подписать мирное соглашение.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает The Telegraph.

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Отвечая на вопрос о том, готов ли Зеленский "отдать" территории, оккупированные Россией еще в 2014 году, Трамп заявил: "О, я так думаю".

Трамп также озвучил свое видение переговорного процесса с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, послание было предельно простым.

"Я хочу, чтобы он прекратил стрелять, сел за стол переговоров и подписал соглашение. У нас есть рычаги влияния, и я хочу, чтобы он подписал это, завершил все и вернулся к нормальной жизни", — заявил Дональд Трамп.

Напомним, также Дональд Трамп ответил, доверяет ли он Путину и что думает о перспективах мира.

Между тем в США резко снизился рейтинг Дональда Трампа — количество американцев, которые поддерживают его политику стремительно падает.

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