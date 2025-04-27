Темпи падіння підтримки Трампа побили 70-річний рекорд

Президент США Дональд Трампа. Фото: Reuters

Підтримка президента США Дональда Трампа рекордно знизилася. Відтак наразі нинішнього очільника Білого дому підтримує 41% американців.

Про це інформує CNN, з посиланням на результати опитування.

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За результатами опитування, політику Трампа наразі схвалює 41% громадян США. Відтак, це є найнижчим рівнем для будь-кого з новообраних президентів на межі їхнього 100-денного терміну щонайменше з часів 34-го президента Америки Дуайта Ейзенхауера.

Водночас результат Трампа наразі гірший також за показники після 100 днів першого терміну.

За інформацією CNN, підтримка лідера з березня цього року знизилася на 4 відсоткових пункти, а з лютого — на 7 відсоткових пунктів. Відтак, лише 22% респондентів заявили про рішучу підтримку діяльності Трампа на посаді президента. Натомість 45% сказали, що рішуче не схвалюють її.

Крім того, 86% республіканців схвалюють дії Трампа, тоді як 93% демократів не схвалюють. Серед "незалежних" підтримка Трампа знизилася до 31%.

Варто зауважити, що підтримка політики Трампа знижується в усіх сферах. Наприклад, у питанні інфляції вона знизилась з березня на 9 пунктів до 35%, щодо тарифів — на 4 пункти, до 35%. Позитивно оцінюють кроки Трампа в економіці лише 39%, що на 5 пунктів менше, ніж у березні.

Зокрема, віцепрезидента Джей Ді Венса підтримує лише 41% опитаних громадян США. Натомість не схвалюють його роботу на посаді 58%.

Зазначимо, що у Трампа вже готують план на наступні 100 днів його президентства.

Крім того, нещодавно Трамп поділився своїми думками щодо можливості балотуватися на третій президентський термін.