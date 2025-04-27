Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Темпи падіння підтримки Трампа побили рекорд — CNN arrow

Темпи падіння підтримки Трампа побили рекорд — CNN

27 квітня 2025 18:53
Євтушенко Аліна - редактор
Темпи падіння підтримки Трампа побили 70-річний рекорд
Президент США Дональд Трампа. Фото: Reuters
Євтушенко Аліна - редактор

Підтримка президента США Дональда Трампа рекордно знизилася. Відтак наразі нинішнього очільника Білого дому підтримує 41% американців.

Про це інформує CNN, з посиланням на результати опитування.

Реклама
Читайте також:

Трамп втрачає підтримку серед американців — деталі

За результатами опитування, політику Трампа наразі схвалює 41% громадян США. Відтак, це є найнижчим рівнем для будь-кого з новообраних президентів на межі їхнього 100-денного терміну щонайменше з часів 34-го президента Америки Дуайта Ейзенхауера.

Водночас результат Трампа наразі гірший також за показники після 100 днів першого терміну.

За інформацією CNN, підтримка лідера з березня цього року знизилася на 4 відсоткових пункти, а з лютого — на 7 відсоткових пунктів. Відтак, лише 22% респондентів заявили про рішучу підтримку діяльності Трампа на посаді президента. Натомість 45% сказали, що рішуче не схвалюють її.

Крім того, 86% республіканців схвалюють дії Трампа, тоді як 93% демократів не схвалюють. Серед "незалежних" підтримка Трампа знизилася до 31%.

Варто зауважити, що підтримка політики Трампа знижується в усіх сферах. Наприклад, у питанні інфляції вона знизилась з березня на 9 пунктів до 35%, щодо тарифів — на 4 пункти, до 35%. Позитивно оцінюють кроки Трампа в економіці лише 39%, що на 5 пунктів менше, ніж у березні.

Зокрема, віцепрезидента Джей Ді Венса підтримує лише 41% опитаних громадян США. Натомість не схвалюють його роботу на посаді 58%.

Зазначимо, що у Трампа вже готують план на наступні 100 днів його президентства.

Крім того, нещодавно Трамп поділився своїми думками щодо можливості балотуватися на третій президентський термін.

США рейтинг Дональд Трамп президент Америка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама