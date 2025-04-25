Трамп прокоментував ймовірність третього президентського терміну

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американський лідер Дональд Трамп поділився своїми роздумами щодо можливості балотуватися на третій президентський термін. Він заявив, що люди підтримують його.

Про це президент США заявив в інтерв’ю для журналу Time.

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Хоча Конституція США обмежує президента двома термінами, Трамп зауважив, що існують "деякі лазівки", які дозволяють обійти це обмеження.

Однак, він одразу додав, що навіть не розглядає таку можливість.

"Але я не розглядав навіть таку можливість. Мене завалюють проханнями. Я добре справляюся зі своєю роботою", — сказав він.

Трамп підкреслив, що він добре виконує свою поточну роботу, і тому не хоче обговорювати це питання.

Нагадаємо, лідер США зазначив, що його словами про закінчення війни в Україні за добу були жартом з перебільшенням.

Крім того, стало відомо, що президент США усвідомив, що саме є головною перешкодою для припинення війни в Україні.