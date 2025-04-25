Трамп прокомментировал вероятность третьего президентского срока

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американский лидер Дональд Трамп поделился своими размышлениями относительно возможности баллотироваться на третий президентский срок. Он заявил, что люди поддерживают его.

Об этом президент США заявил в интервью для журнала Time.

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Хотя Конституция США ограничивает президента двумя сроками, Трамп отметил, что существуют "некоторые лазейки", которые позволяют обойти это ограничение.

Однако, он сразу добавил, что даже не рассматривает такую возможность.

"Но я не рассматривал даже такую возможность. Меня заваливают просьбами. Я хорошо справляюсь со своей работой", — сказал он.

Трамп подчеркнул, что он хорошо выполняет свою текущую работу, и поэтому не хочет обсуждать этот вопрос.

Напомним, лидер США отметил, что его словами об окончании войны в Украине за сутки были шуткой с преувеличением.

Кроме того, стало известно, что президент США осознал, что именно является главным препятствием для прекращения войны в Украине.