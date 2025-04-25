Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Трамп прокомментировал вероятность третьего президентского срока arrow

Трамп прокомментировал вероятность третьего президентского срока

25 апреля 2025 18:15
Анастасия Писаненко - редактор
Трамп прокомментировал вероятность третьего президентского срока
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Анастасия Писаненко - редактор

Американский лидер Дональд Трамп поделился своими размышлениями относительно возможности баллотироваться на третий президентский срок. Он заявил, что люди поддерживают его.

Об этом президент США заявил в интервью для журнала Time.

Реклама
Читайте также:

Что сказал Трамп относительно третьего президентского срока

Хотя Конституция США ограничивает президента двумя сроками, Трамп отметил, что существуют "некоторые лазейки", которые позволяют обойти это ограничение.

Однако, он сразу добавил, что даже не рассматривает такую возможность.

"Но я не рассматривал даже такую возможность. Меня заваливают просьбами. Я хорошо справляюсь со своей работой", — сказал он.

Трамп подчеркнул, что он хорошо выполняет свою текущую работу, и поэтому не хочет обсуждать этот вопрос.

Напомним, лидер США отметил, что его словами об окончании войны в Украине за сутки были шуткой с преувеличением.

Кроме того, стало известно, что президент США осознал, что именно является главным препятствием для прекращения войны в Украине.

США выборы Дональд Трамп президент Америка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама