Трамп готує план на наступні 100 днів президентства — що відомо

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В команді Дональда Трампа вже готують план на наступні 100 днів його президентства. Зауважимо, що наступного тижня минають перші 100 днів від початку другого терміну Трампа.

Про це інформує Reuters.

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План на наступні 100 днів президентства Трампа — що відомо

Представники Білого дому заявили, що Дональд Трамп і його адміністрація цього тижня висвітлять досягнення перших 100 днів його перебування на посаді. А також розглянуть наступні 100 днів, зосередившись на торговельних угодах і мирних переговорах.

Як зазначив один із посадовців, у Трампа в запасі є "торпеди". Однак він не пояснив, що це означає.

За даними Reuters, наступного тижня президент США має намір відвідати Мічиган, де візьме участь в мітингу, присвяченому 100 дням свого президентства.

Водночас Білий дім планує висвітлити його економічне бачення, висилку нелегальних іммігрантів, зміни у зовнішній політиці та роботу Департаменту з підвищення ефективності уряду мільярдера Ілона Маска.

Повідомляється, що святкування цих кроків стане частиною широкої кампанії з просування другого терміну Трампа, яку посадовець на умовах анонімності описав журналістам як "фантазію консерваторів".

Зазначається, що у наступні 100 днів адміністрація Трампа планує активніше діяти у напрямку заборони на в'їзд громадян із кількох країн. Інший посадовець заявив, що в наступні 100 днів президент зосередиться на торговельних угодах і мирних переговорах.

Нагадаємо, що у суботу, 26 квітня, відбулася зустріч Зеленського і Трампа — розмова лідерів тривала близько 15 хвилин.

Згодом президент України розповів, про що говорив із лідером США Дональдом Трампом під час зустрічі у Ватикані в суботу, 26 квітня.