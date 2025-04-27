Трамп готовит план на следующие 100 дней президентства - что известно

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В команде Дональда Трампа уже готовят план на следующие 100 дней его президентства. Заметим, что на следующей неделе пройдут первые 100 дней от начала второго срока Трампа.

Об этом информирует Reuters.

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План на следующие 100 дней президентства Трампа — что известно

Представители Белого дома заявили, что Дональд Трамп и его администрация на этой неделе осветят достижения первых 100 дней его пребывания в должности. А также рассмотрят следующие 100 дней, сосредоточившись на торговых сделках и мирных переговорах.

Как отметил один из чиновников, у Трампа в запасе есть "торпеды". Однако он не объяснил, что означает.

По данным Reuters, на следующей неделе президент США намерен посетить Мичиган, где примет участие в митинге, посвященном 100 дням своего президентства.

В то же время Белый дом планирует осветить его экономическое видение, высылку нелегальных иммигрантов, изменения во внешней политике и работу Департамента по повышению эффективности правительства миллиардера Илона Маска.

Сообщается, что празднование этих шагов станет частью широкой кампании по продвижению второго срока Трампа, которую чиновник на условиях анонимности описал журналистам как "фантазию консерваторов".

Отмечается, что в следующие 100 дней администрация Трампа планирует активнее действовать в направлении запрета на въезд граждан из нескольких стран. Другой чиновник заявил, что в следующие 100 дней президент сосредоточится на торговых сделках и мирных переговорах.

Напомним, что в субботу, 26 апреля, состоялась встреча Зеленского и Трампа — разговор лидеров длился около 15 минут.

Впоследствии президент Украины рассказал, о чем говорил с лидером США Дональдом Трампом во время встречи в Ватикане в субботу, 26 апреля.