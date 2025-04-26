Зеленський повідомив, що обговорював із Трампом

Зустріч Зеленського та Трампа у Ватикані 26 квітня 2025 року. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що говорив із лідером США Дональдом Трампом під час зустрічі у Ватикані в суботу, 26 квітня. За його словами, під час зустрічі йшлося про досягнення миру.

Про це інформує "Суспільне".

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Зустріч Трампа і Зеленського — що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч із лідером США Дональдом Трампом, яка відбулася вранці 26 квітня у Ватикані.

У відповідь на запитання кореспондентки глава держави сказав, що під час зустрічі з Трампом лідери обговорювали досягнення миру. Однак подробиць президент не розповів.

"Ми справді мали продуктивну зустріч. Я не хочу розповідати багато подробиць, тому що були обговорені чутливі питання. Звісно, про те, як досягти миру. А також про те, які були результативні зустрічі в Парижі та Лондоні. І ми хочемо продовжити такі зустрічі, щоб досягти миру в Україні", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані тривала близько 15 хвилин.

Згодом президент України прокоментував цю зустріч і назвав її "хорошою".