Зеленський повідомив, що обговорював із Трампом

Зеленський розповів, про що говорив із Трампом
Президент України Володимир Зеленський розповів, про що говорив із лідером США Дональдом Трампом під час зустрічі у Ватикані в суботу, 26 квітня. За його словами, під час зустрічі йшлося про досягнення миру.
Про це інформує "Суспільне".
Зустріч Трампа і Зеленського — що обговорювали
Президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч із лідером США Дональдом Трампом, яка відбулася вранці 26 квітня у Ватикані.
У відповідь на запитання кореспондентки глава держави сказав, що під час зустрічі з Трампом лідери обговорювали досягнення миру. Однак подробиць президент не розповів.
"Ми справді мали продуктивну зустріч. Я не хочу розповідати багато подробиць, тому що були обговорені чутливі питання. Звісно, про те, як досягти миру. А також про те, які були результативні зустрічі в Парижі та Лондоні. І ми хочемо продовжити такі зустрічі, щоб досягти миру в Україні", — сказав Зеленський.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, що зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані тривала близько 15 хвилин.
Згодом президент України прокоментував цю зустріч і назвав її "хорошою".
Читайте Новини.LIVE!