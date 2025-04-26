Зеленский сообщил, что обсуждал с Трампом

Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане 26 апреля 2025 года. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с лидером США Дональдом Трампом во время встречи в Ватикане в субботу, 26 апреля. По его словам, во время встречи речь шла о достижении мира.

Об этом информирует "Суспільне".

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу с лидером США Дональдом Трампом, которая состоялась утром 26 апреля в Ватикане.

В ответ на вопрос корреспондента глава государства сказал, что во время встречи с Трампом лидеры обсуждали достижение мира. Однако подробностей президент не рассказал.

"Мы действительно имели продуктивную встречу. Я не хочу рассказывать много подробностей, потому что были обсуждены чувствительные вопросы. Конечно, о том, как достичь мира. А также о том, какие были результативные встречи в Париже и Лондоне. И мы хотим продолжить такие встречи, чтобы достичь мира в Украине", — сказал Зеленский.

Напомним, что ранее стало известно, что встреча Зеленского и Трампа в Ватикане длилась около 15 минут.

Впоследствии президент Украины прокомментировал эту встречу и назвал ее "хорошей".